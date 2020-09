VS heffen wapenembargo tegen Cyprus gedeeltelijk op IB

02 september 2020

01u50

De Verenigde Staten heffen het wapenembargo tegen Cyprus voor één jaar gedeeltelijk op. Amerikaans buitenlandminister Mike Pompeo heeft Cypriotisch president Nikos Anastasiadis daarvan telefonisch op de hoogte gebracht.

Voor 2021 heffen de VS de restricties op voor de export van niet-dodelijke defensiegoederen en -diensten naar Cyprus, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Congres had daarover in december een resolutie goedgekeurd.

In een reactie heeft het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken de demarche veroordeeld. Het roept Washington op om de beslissing, die "een negatieve impact zal hebben op de inspanningen om tot een oplossing te komen voor de Cypriotische kwestie", te herzien. "Anders zal Turkije de nodige wederzijdse maatregelen nemen om de veiligheid van de Turks-Cyprioten te waarborgen."

Bevordering eenmakingsproces

Het Amerikaanse embargo tegen Cyprus dateert van 1987. Het oorspronkelijke doel van de maatregel was het bevorderen van het eenmakingsproces van het eiland, waarvan het noorden sinds 1974 door Turkije wordt bezet.

De Amerikaanse beslissing komt er te midden van opgelopen spanningen tussen Griekenland en Turkije in de oostelijke Middellandse Zee.