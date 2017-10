VS hebben tot 7 miljoen dollar veil voor informatie over Hezbollah-leiders ib

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis. De Verenigde Staten reiken meerdere miljoenen dollars aan beloningen uit voor informatie over twee leiders van Hezbollah. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag bekendgemaakt. De sjiitische moslimgroepering uit Libanon, gesteund door Iran, wordt al ruim twintig jaar door de VS als terreurorganisatie beschouwd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid om tot 7 miljoen dollar te betalen voor informatie die leidt tot de lokalisering, gevangenneming of veroordeling van Talal Hamiyah en tot 5 miljoen dollar voor Fu'ad Shukr. Hamiyah zou de leider zijn van de militaire tak van Hezbollah, die volgens het ministerie wereldwijd terreurcellen ondersteunt. Shukr is een Hezbollah-strijder die een centrale rol zou hebben gespeeld bij de aanslag op barakken van de internationale vredesmacht in Beiroet in 1983. Daarbij kwamen 241 Amerikaanse en 58 Franse militairen om, naast 6 burgers.

"Een van de gevaarlijkste terreurorganisaties ter wereld"

Volgens Nathan Sales, coördinator voor terrorismebestrijding van het ministerie, is Hezbollah nog steeds "een van de gevaarlijkste terreurorganisaties ter wereld". De Amerikanen willen met deze beloning "een nieuwe stap zetten om de druk op de organisatie te verhogen". Hij riep de bondgenoten van de VS dan ook op om Hezbollah in zijn geheel ook als terreurorganisatie te bestempelen en geen onderscheid te maken tussen de verschillende takken. "Hezbollah is een terreurorganisatie van A tot Z", aldus Sales.

Militaire vleugel

Onder meer de Europese Unie beschouwt enkel de militaire vleugel van Hezbollah als terreurorganisatie, en niet de politieke vleugel, die mee aan de macht is in de Libanese regering.