VS hebben leider van al-Qaeda op het Arabische schiereiland gedood

07 februari 2020

01u34

De Verenigde Staten hebben donderdag laten weten dat ze de leider hebben gedood van een onderafdeling van de terreurgroep al-Qaeda. Het gaat om Qassim al-Rimi, die sinds juni 2015 aan het hoofd staat van al-Qaeda op het Arabische schiereiland, de onderafdeling van Al-Qaeda die gekend staat als AQAP.

"In opdracht van president Donald Trump hebben de Verenigde Staten in Jemen een antiterreuroperatie uitgevoerd waarbij Qassim al-Raymi, een oprichter en leider van al-Qaeda op het Arabische schiereiland, werd geëlimineerd", zo kondigde het Witte Huis in een communiqué aan.

De afdeling is vooral in Jemen maar ook in Saudi-Arabië actief en eiste enkele dagen geleden nog de dodelijke aanval van begin december op de legerbasis Pensacola in de Amerikaanse staat Florida op. Een Saudiër schoot toen drie mensen dood. Acht anderen raakten gewond voordat de schutter doodgeschoten werd. Volgens de FBI ging het om een 21-jarige militair van de Saudische luchtmacht die voor een opleiding op de legerbasis was.