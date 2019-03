VS hebben allereerste presidentskandidaat die hele campagne opbouwt rond klimaat KVDS

01 maart 2019

16u51

Bron: BBC, CNN, HuffPost 0 “Ik stel me kandidaat voor het presidentschap omdat ik de enige ben die van de strijd tegen klimaatverandering de hoogste prioriteit van ons land zal maken.” Met die boodschap heeft Democratisch gouverneur Jay Inslee (68) van de staat Washington – aan de Amerikaanse westkust – zijn campagne voor de presidentsverkiezingen van 2020 officieel op gang getrapt.

VIDEO: This is our moment, our climate, our mission — together, we can defeat climate change. That's why I'm running for president. Join #OurClimateMoment today https://t.co/zg8ILGyk0Z pic.twitter.com/pUZVxyzfc5 Jay Inslee(@ JayInslee) link

Inslee is daarmee de allereerste presidentskandidaat van een grote partij in de Amerikaanse geschiedenis die van het klimaat zijn centrale strijdpunt maakt.

Video

De video waarmee Inslee zijn kandidatuur aankondigde, begint met beelden van Seattle, waarboven dreigende wolken samenpakken. “We zijn de eerste generatie die de klimaatverandering echt voelen en we zijn de laatste die er iets aan kunnen doen”, klinkt het onomwonden.





Inslee wil de opwarming van de aarde onder meer tegengaan door het hele land te doen overschakelen op 100 procent hernieuwbare energie.





Het is de eerste keer dat klimaat zo een belangrijk thema lijkt te worden tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hoewel er al decennialang gewaarschuwd wordt voor de opwarming van de aarde door toedoen van de mens, werd er tijdens de vorige verkiezingen in 2016 in geen enkel debat met een woord over gerept.



Het begon pas een issue te worden toen de administratie van president Trump de aanval inzette op de eerste schuchtere reguleringen die president Barack Obama invoerde. Vorig jaar ontstond een nieuwe beweging rond enkele linkse Democraten - zoals Alexandria Ocasio-Cortez - die vroeg om een Green New Deal: een ingrijpend plan om de emissies van schadelijke stoffen drastisch te beperken en nieuwe jobs te creëren in de hernieuwbare energiesector.

Poll

Een recente poll toonde vorige maand aan dat klimaat bij de Democratische kiezers van helemaal achterin de prioriteitenlijst naar de tweede plaats was opgeschoven, net na de gezondheidszorg. Een studie van de universiteit van Yale die deze week gepubliceerd werd, gaf aan dat 85 procent van de geregistreerde kiesgerechtigden – 95 procent van de Democraten en 71 procent van de Republikeinen – vindt dat alle nutsbedrijven tegen 2050 hun elektriciteit voor 100 procent uit hernieuwbare bronnen moeten halen. Ongeveer de helft gaf aan meer geneigd te zijn om te stemmen voor een kandidaat die daar achter staat. (lees hieronder verder)

Maar voor Inslee nu al victorie begint te kraaien: hij moet het opnemen tegen een rijk gevuld veld tijdens de Democratische voorverkiezingen en ook daar zijn kandidaten die het klimaat als een belangrijk strijdpunt zien. Zo voert senator Bernie Sanders al drie jaar actie voor wetgeving rond hernieuwbare energie en steunen ook senatoren Kamala Harris, Kirsten Gillibrand en Cory Booker de eerder vermelde Green New Deal.

Executive order

Zelf is Inslee al bijna 15 jaar een voorvechter van het klimaat en hernieuwbare energie. Hij was in 2016 onder meer de eerste gouverneur die met een ‘executive order’ de uitstoot van CO2 wilde terugdringen en startte onder meer met een fonds dat financiële steun gaf aan ondernemingen die over wilden stappen op groene energie. In 2017 stichtte hij nog de US Climate Alliance, die het overleg over het klimaat met andere landen in stand wilde houden, nadat Trump aankondigde dat hij zich terugtrok uit het klimaatverdrag van Parijs.