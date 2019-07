VS haalt Iraanse drone neer die Amerikaans schip “bedreigde” kg

18 juli 2019

21u37

Bron: Belga, CNN 0 De Verenigde Staten hebben boven de Straat van Hormoez een Iraanse drone neergehaald, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag bekendgemaakt.

Volgens Trump zou de drone een Amerikaans amfibie-aanvalsschip, de USS Boxer, hebben benaderd op een afstand van minder dan een kilometer. Het luchtvaartuig vormde een “bedreiging voor de veiligheid van het schip en de bemanning van het schip”, zei de president tijdens een verklaring in het Witte Huis. Nadat de Iraniërs herhaaldelijk waarschuwingen om zich terug te trekken hadden genegeerd, werd de drone vernietigd.

“Het is de jongste van vele provocerende en vijandelijke acties van Iran tegen schepen die in internationale wateren opereren”, verklaarde Trump. “De VS behouden zich het recht voor hun personeel, inrichtingen en belangen te verdedigen. Zij roepen alle landen op om de Iraanse pogingen te veroordelen om de vrije scheepvaart en de wereldwijde landen te verstoren”, zei de Amerikaanse president ook.

Spanningen

Een maand geleden werden de spanningen tussen de VS en Iran nog opgedreven toen Iran boven de straat van Hormoez een Amerikaanse drone van 115 miljoen dollar uit de lucht schoot. Iran beweerde dat het toestel op spionagemissie was en zich in het Iraanse luchtruim bevond. De Verenigde Staten beweerden dat de drone in het internationale luchtruim vloog en sprak over een “ongeprovoceerde aanval”.



President Trump toonde zich later tegenover journalisten enigszins vergevingsgezind en suggereerde dat de drone mogelijk per ongeluk is neergehaald. Desondanks wakkert de escalatie tussen beide landen de vrees aan dat zij met elkaar in oorlog zouden gaan. Washington heeft militair materieel, zoals de USS Boxer, naar de regio gestuurd.