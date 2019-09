VS geven vluchtelingen Dorian geen speciale status IB

12 september 2019

00u33

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten zijn niet van plan om inwoners van de Bahama's, die door de orkaan Dorian zijn gevlucht naar de VS, een speciale immigratiestatus te geven. Dat meldt het Witte Huis.

De eilandengroep werd vorige week getroffen door een orkaan uit de zwaarste categorie. Duizenden inwoners van de Bahama's zijn dakloos geworden en al hun bezittingen kwijtgeraakt. Er zijn zeker 50 doden gevallen en ongeveer 2500 mensen worden nog vermist. De verwoesting aan huizen en infrastructuur is enorm.

Versnelde immigratieprocessen

Maandag werd bekend dat de VS wel van plan zijn hun immigratieprocessen te versnellen om slachtoffers van de orkaan op te vangen. "Ik heb de inzet van een enorme hoeveelheid middelen in Zuid-Florida goedgekeurd om ervoor te zorgen dat we mensen kunnen ontvangen die vanuit de Bahama's komen", zei Mark Morgan, interim-directeur van de Customs and Border Protection (CBP).

Volgens hem betekent dat niet dat getroffen inwoners van de Bahama's ongehinderd Florida in mogen.