VS geven gestolen brief van Columbus terug aan Vaticaan HA

14 juni 2018

16u49

Bron: DPA 0 De Verenigde Staten hebben een gestolen kopie van een 500 jaar oude brief van de Italiaanse ontdekkingsreiziger Christoffel Columbus over zijn ontdekking van Amerika aan de Vaticaanse Bibliotheek teruggegeven.

De Amerikaanse ambassadeur bij het Vaticaan, Callista Gingrich, overhandigde het manuscript aan functionarissen van de bibliotheek, bevestigde een woordvoerder van het Vaticaan. De brief is een van de originele Latijnse vertalingen van het verslag dat Columbus in 1493 schreef aan koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje, die zijn reis financierden.

Volgens een persmededeling van de Amerikaanse ambassade verwierf het Vaticaan de brief in de jaren 1920, maar zeven jaar geleden kreeg het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid een tip dat het document verwisseld was met een vervalst exemplaar.

Het Vaticaan werd op de hoogte gebracht van de valsheid, terwijl de originele brief teruggevonden werd bij een inwoner van de Amerikaanse stad Atlanta, Robert Parsons. Hij zei dat hij de brief in 2004 gekocht had van een verkoper van zeldzame boeken in New York en dat hij niet wist dat het document gestolen was.

