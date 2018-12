VS getroffen door mysterieuze ziekte die kinderen verlamt en niemand weet wat oorzaak is KVDS

11 december 2018

17u51

Bron: CBS News 6 Dokters in de Verenigde Staten zitten met de handen in het haar over een opstoot van een mysterieuze ziekte die kinderen verlamt. Patiëntjes kunnen niet langer hun gezicht, nek, rug, armen en benen bewegen en ongeveer de helft kwam dit jaar op intensieve zorgen terecht omdat ze niet meer zelfstandig konden ademen. Het ergste: niemand weet wat de oorzaak is.

De symptomen komen doorgaans op een week nadat de kinderen een verkoudheid en koorts kregen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) – die zich bezighouden met het opsporen, behandelen en voorkomen van epidemieën en ziekten in de VS – zou het bij veel kinderen om een blijvende verlamming gaan.

Overleden

Dit jaar is nog niemand aan de aandoening overleden, maar vorig jaar viel zeker één dode en ook in het verleden zou de ziekte al dodelijke slachtoffers gemaakt kunnen hebben.





De eerste echte golf werd in 2014 vastgesteld en maakte 120 slachtoffers. In 2016 werden 149 gevallen geteld en dit jaar al 158, het hoogste aantal tot nu toe. In 2015 en 2017 waren er veel minder gevallen, iets waar tot nu toe ook nog geen verklaring voor werd gevonden.





De aandoening wordt ‘acute flaccid myelitis’ (AFM) genoemd, in het Nederlands vertaald als ‘acute slappe verlamming door ruggenmergontsteking’. Ze valt het zenuwstelsel aan en in het bijzonder het ruggenmerg. Daardoor functioneren de spieren en reflexen niet meer normaal.

“We vermoeden dat de ziekte veroorzaakt wordt door een virus: EV-D68”, aldus dokter Ruth Lynfield, die deel uitmaakt van een team van 16 specialisten, dat vorige maand werd opgericht door de CDC en dat de ziekte mee moet bestuderen. “De golf in 2014 viel samen met heel wat besmettingen met EV-D68. Dat virus is momenteel onze belangrijkste hypothese.”

Opstoot

De denkpiste krijgt echter ook kritiek, omdat andere golven van AFM níét samenvielen met een opstoot van het EV-D68-virus. Overigens, wel meer mensen hebben antilichamen tegen dat virus in hun lichaam, maar niemand weet waarom zij dan géén verlammingsverschijnselen ontwikkelden.

Het aantal nieuwe gevallen van AFM piekte in september en doofde intussen langzaam uit in november. De CDC waarschuwde gisteren wel dat er nog 311 vermoedelijke gevallen onderzocht worden. Daarvan moet nog worden uitgemaakt of het om AFM gaat of niet. De recordcijfers kunnen de komende weken dus nog verder stijgen.

Zeldzaam

Voor alle duidelijkheid: ondanks de opstoot van de ziekte is ze nog altijd erg zeldzaam. Volgens de CDC is de kans dat iemand er mee te maken krijgt, kleiner dan 1 op 1.000.000.

AFM wordt ook wel vergeleken met polio, een gevreesde verlammende ziekte die ooit tienduizenden kinderen trof per jaar. Ze werd ingedijkt toen een vaccin beschikbaar werd in de jaren vijftig. Maar onderzoekers die AFM bestuderen, hebben al uitgesloten dat het hier om die ziekte gaat. In stalen van de stoelgang van patiënten werd het poliovirus immers niet teruggevonden.

