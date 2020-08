VS: geen doodstraf IS-terroristen die westerlingen onthoofden RL

20 augustus 2020

00u43

Bron: ANP 4 De Verenigde Staten beloven de Britse regering niet te streven naar de doodstraf voor twee IS-moslimterroristen die westerlingen onthoofden. De twee hadden de Britse nationaliteit . Zij kregen toen zij als jihadist streden de bijnaam ‘The Beatles’, samen met twee andere IS-strijders. De vier vielen op door hun Engelse accent.

De terreurcel met de bijnaam The Beatles kidnapte en vermoordde journalisten en hulpverleners uit de VS en Groot-Brittannië. De twee, Alexanda Amon Kotey en El Shafee Elsheikh, worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de onthoofding van onder anderen de Amerikaanse journalist James Foley. Ze bevinden zich sinds 2018 in Amerikaans militair gevangenschap in Irak.

De Amerikanen eisen in ruil voor de belofte het tweetal in leven te laten, wel dat Londen instemt met verstrekken van bewijsmateriaal voor vervolging in de VS. Londen is namelijk tegen de doodstraf, maar wordt door Washington onder druk gezet. Als de Britten voor 15 oktober niets doen, worden de twee in Irak berecht.

