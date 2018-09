VS gaat volgend jaar (nog) minder vluchtelingen opnemen IB

18 september 2018

03u44

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten gaan het komende jaar fors minder vluchtelingen in het land toelaten. Voor het financiële jaar van 2019, dat in de VS begint in oktober 2018, zal de bovengrens liggen op 30.000 personen. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag in Washington.

Dit jaar laat de VS nog 45.000 vluchtelingen toe, 15.000 personen meer. Pompeo zei dat de VS nog steeds een van de meest genereuze landen is om vluchtelingen op te nemen. In realiteit toont de regering-Trump zich jaar na jaar minder bereid om mensen die bescherming nodig hebben op te nemen.

Trumps voorganger Barack Obama legde in 2016 nog een bovengrens van 110.000 vluchtelingen vast voor het (financiële) jaar 2017. Trump voert een zeer restrictief migratiebeleid en krijgt hiervoor forse kritiek, al wordt zijn harde beleid door zijn aanhangers wel gesmaakt.