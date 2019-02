VS gaan geïsoleerde stam die missionaris ombracht niet vervolgen KVDS

20 februari 2019

07u12 0 De Verenigde Staten zijn niet van plan om de geïsoleerde stam die eind vorig jaar een Amerikaanse missionaris doodde te vervolgen. Dat heeft Sam Brownback gezegd, de Amerikaanse ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid. John Allen Chau (26) was naar Noord Sentineleiland in de Indische Oceaan gereisd in een poging om de stam te bekeren, maar overleefde dat niet.

Chau was een evangelische christen en droeg missionering – zoals zijn geloof het vroeg – hoog in het vaandel. Na jaren van voorbereidingen trok hij op 15 november naar de Andamanen in de Golf van Bengalen, waar een stam leeft die helemaal van de rest van de wereld is afgesloten. Zijn doel: hen kennis laten maken met Jezus. Nochtans verbiedt de Indiase overheid om binnen een straal van 5 kilometer van het eiland te komen, om de bevolking niet te verstoren. Het liep slecht af: de stam viel hem aan met pijl en boog en bracht hem om het leven.

Topdiplomaat

De Amerikaanse ambassadeur voor Internationale Religieuze Vrijheid – een topdiplomaat van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken – heeft nu tijdens een persconferentie gezegd dat de Verenigde Staten de stam niet zullen vervolgen voor het ombrengen van Chau.





“De Amerikaanse regering is niet van plan om actie ondernemen in deze zaak en gaat ook niet aan de Indische overheid vragen om sancties tegen deze mensen”, zei Sam Brownback. “Het gaat hier om tragische feiten, maar we willen de stam niet vervolgen.”

Het lichaam van de missionaris werd na zijn dood op het strand begraven door de stamleden. Er werd even bekeken of het lichaam niet van het eiland gehaald kon worden, maar volgens een antropoloog die bij dat onderzoek betrokken was, werd al snel besloten om de stam niet verder te verstoren. Ook de Indische overheid zei kort na de feiten geen plannen te hebben in die richting.