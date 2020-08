VS gaan chartervluchten naar Cuba verbieden kv

13 augustus 2020

21u06

Bron: Belga 1 De Amerikaanse regering wil zo goed als alle chartervluchten naar Cuba verbieden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag aangekondigd via Twitter. De VS hopen op die manier de economie van de socialistische eilandstaat te treffen.

De "onderdrukkende en ondemocratische" regering van Cuba haalt momenteel nog altijd inkomsten uit landingsrechten en uit het verblijf van toeristen in de Cubaanse hotels. Pompeo wil daar nu een eind aan maken. Hij zegt dat hij aan het Amerikaanse ministerie van Mobiliteit toestemming heeft gevraagd voor de invoering van het verbod.

Er zouden wel nog enkele uitzonderingen gelden, onder meer voor chartervluchten met medische hulpmiddelen en voor verbindingen van nationaal belang.



De Amerikaanse regering had eerder al heel wat lijnvluchten tussen de VS en Cuba aan banden gelegd.

Washington zegt dat de economische druk op Cuba nodig is, omdat het land zijn eigen bevolking zou onderdrukken en de mensenrechten zou schenden. Bovendien ondersteunt Cuba de "illegitieme" regering van Nicolas Maduro in Venezuela, zo wordt ook benadrukt.

Vorig jaar besliste de Amerikaanse overheid al om vanaf 10 december geen vluchten vanuit de VS naar bestemmingen in Cuba toe te laten, met uitzondering van Havana.