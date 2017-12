VS gaan bitter koude eindejaarsnachten tegemoet: tot -11 in New York, -15 in Boston, -28 in Minneapolis TT

12u17

Bron: CNN 22 AP Erie, Pennsylvania. In de VS kreunen tot 50 miljoen inwoners onder de bittere koude die het noordoosten en het midwesten in zijn greep heeft. Nadat op veel plaatsen de sneeuwval de afgelopen dagen al records heeft gebroken, worden de komende dagen en nachten gevoelstemperaturen tot -40 graden Celsius verwacht.

Het koudefront zal nog minstens de hele week aanhouden en het nieuwjaarsvuurwerk in veel steden tot een extreem koude bedoening maken. Ook de kerstdagen waren, vooral in de Midwest, al bijzonder koud. "We verwachten vanavond een eerste arctisch front, en een tweede tegen het einde van de week of het begin van het weekend, aldus CNN-weerman Gene Norman. 48 miljoen Amerikanen wordt ondertussen aangeraden maatregelen te nemen tegen de bittere koude.

AP Ook in Boston wordt het de komende dagen bar koud.

Verwacht wordt dat de oudejaarsnacht in veel Amerikaanse steden al meteen een moeilijk te kloppen record voor het nieuwe jaar zal instellen. In New York City zal de temperatuur dalen tot -11 graden Celsius, in Boston tot -15 graden en in Minneapolis tot maar liefst -28 graden. In die laatste stad, waar het met -21 graden al de koudste kerst in meer dan twintig jaar was, zal de gevoelstemperatuur door de stevige wind bovendien eerder richting -40 graden kruipen.

Sneeuw viel er vooral al in het midwesten van de VS, in de streek rond de grote meren in het noorden van het land. In Erie, Pennsylvania, werd een recordsneeuwval van 1,6 meter op drie dagen tijd gemeten. Veel noodopvangcentra verhoogden hun capaciteit en deelden dekens, handschoenen, mutsen en jassen uit aan daklozen.

EPA Sneeuw ruimen in Chicago.

