VS, Frankrijk en Groot-Brittannië bombarderen Syrië, Rusland eist spoedzitting VN-Veiligheidsraad LVA & FT

14 april 2018

03u18 3051 Na de vermoedelijke aanval met gifgas in Syrië hebben de Verenigde Staten hun dreigementen waargemaakt. Samen met bondgenoten Frankrijk en Groot-Brittannië vielen ze afgelopen nacht Syrië aan met kruisraketten. Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bijeengeroepen om het te hebben over "de agressieve acties".

De aanval is een vergelding voor de inzet van chemische wapens door de Syrische regering van Bashar al-Assad tegen de eigen bevolking. "Dat zijn niet de daden van een mens. Het zijn de misdaden van een monster", zei Trump in zijn toespraak. Die gaf hij afgelopen nacht rond 3 uur Belgische tijd waarna werd overgegaan tot actie. Samen met Groot-Brittannië en Frankrijk werden drie doelen aangevallen. Het gaat onder meer om een wapenopslagplaats van het leger nabij de stad Homs waar het gifgas sarin bewaard wordt, een onderzoekinstelling in Barsah (ten noorden van Damascus) en een gebouw met laboratoria. Volgens CNN kwamen die raketten zowel vanaf vliegtuigen als schepen. De aanval zou 17 minuten geduurd hebben.

De Syrische legerleiding zegt dat het de meeste raketten -71 van de 103 - wel heeft neergehaald na de aanval met "hoge efficiëntie" te hebben beantwoord. Het land gebruikte daarbij luchtafweer die nog in de Sovjet-Unie is ontwikkeld en meer dan dertig jaar oud is. Het gaat om de systemen S-125, S-200, Boek en Kvadrat, aldus het Russische ministerie van Defensie. In het bijzonder zijn twaalf raketten neergehaald die een militaire luchthaven ten oosten van Damascus als doelwit hadden.

Volgens de Syrische staatsmedia zijn bij Homs drie burgers en minstens zes soldaten gewond geraakt. Dankzij een Russische waarschuwing was de plaats al dagen geëvacueerd, aldus een vertegenwoordiger van de de regionale alliantie die Assad steunt. Sinds afgelopen dinsdag verliet het Syrische leger verschillende militaire basissen om zich voor te bereiden op een mogelijke aanval.

Explosies in Damascus

Verschillende media meldden afgelopen nacht dat er hevige explosies klonken in de Syrische hoofdstad Damascus en vliegtuigen boven de stad vlogen. "De hemel kleurde rood", klonk het. De Syrische staatstelevisie meldde vrijwel onmiddellijk dat het land werd aangevallen door de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië en sprak van "Amerikaanse agressie".

De Syrische luchtverdediging schoot in de omgeving van Damascus uiteindelijk dertien kruisraketten neer, zo meldde de Syrische staatstelevisie. De raketten zouden zijn neergehaald in de buurt van de plaats Al-Kiswah, iets ten zuiden van de Syrische hoofdstad.

Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3 Arturas Kerelis(@ arturaskerelis) link

Right now in Damascus #Syria pic.twitter.com/pcmdNoSXv5 Arturas Kerelis(@ arturaskerelis) link

De aanval is volgens Amerikaans minister van Defensie James Mattis een slag tegen de Syrische infrastructuur om chemische wapens te produceren. "Gezamenlijk hebben we een duidelijke boodschap gegeven aan Assad en zijn moordlustige luitenants, dat ze niet nog een aanval met chemische wapens moeten uitvoeren", zei Mattis afgelopen nacht in het Pentagon.

Duitsland

De operatie was groter dan die van april vorig jaar, bijna dag op dag. Eveneens als represaille voor het gebruik van chemische wapens tegen burgers door het Syrische leger vielen de Verenigde Staten toen de luchtmachtbasis aan van waaruit de vliegtuigen vertrokken waren. "Klaarblijkelijk snapte het Assad-regime vorig jaar de boodschap niet", zei Mattis. "Deze keer hebben onze bondgenoten en wij harder toegeslagen." Ook aan Duitsland zou gevraagd zijn deel te nemen aan de actie, maar die zouden hebben geweigerd.

Het gaat voorlopig nog om een beperkte, eenmalige actie. Er zijn geen bijkomende aanvallen gepland. De doelen werden zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk was, aldus Mattis. Nochtans sprak hij eerder al de woorden uit "langdurige actie": dat wijst erop dat elke keer Assad chemische wapens inzet in het land, de Verenigde Staten zullen terugslaan.

Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden. Frankrijk zegt Rusland voorafgaand aan de militaire actie te hebben gewaarschuwd. "We zijn niet op zoek naar een confrontatie en wijzen elke logica van een militaire actie af. Daarom wilden wij en onze bondgenoten er zeker van zijn dat de Russen op voorhand gewaarschuwd werden."

Flagrante schending

Het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap Sana bestempelt de aanvallen als een "flagrante schending van het internationaal recht". Het Syrische regime zegt dat de actie van de westerse landen "gedoemd is te mislukken". In hoofdstad Damascus zijn vanochtend tientallen inwoners de straat opgetrokken om hun steun te betuigen aan het regime.

Poetin

De Russische ambassadeur in Washington Anatoli Antonov reageerde snel en zegt dat de acties niet zonder gevolgen zullen blijven. "Alle verantwoordelijkheid ervoor rust op Washington, Londen en Parijs. De Verenigde Staten, een land dat het grootste arsenaal aan chemische wapens heeft, heeft geen moreel recht om andere landen te beschuldigen", zegt hij in een persbericht. Hij voegde eraan toe dat de aanval een "onacceptabele en ontoelaatbaare" belediging is aan het adres van de Russische president Poetin. Ook hij heeft intussen gereageerd en veroordeelt de aanval fel. De huidige escalatie van spanningen in en rond Syrië hebben volgens de leider een verwoestend effect op de internationale betrekkingen. Bovendien maken de Amerikaanse acties tegen Syrië de humanitaire ramp alleen maar erger. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kwam de aanval uitgerekend op het moment dat het land een kans had om een vredevolle toekomst in te gaan.

De Amerikaanse president Donald Trump had eerder deze week tegenover de Syrische bondgenoot Rusland onverholen gedreigd met een aanval, ondanks een oproep in de VN-Veiligheidsraad van Rusland om geen geweld te gebruiken. In zijn televisietoespraak afgelopen nacht richtte hij zich ook tot Rusland en Iran en stelde hen een vraag. "Wat voor soort natie wil betrokken zijn bij de massamoord op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen?"