VS en Zuid-Korea starten militaire manoeuvres HLA

18 augustus 2020

10u01

Bron: Belga 0 Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn dinsdag begonnen met gezamenlijke militaire oefeningen. De manoeuvres dreigen de verhoudingen met Noord-Korea weer op scherp te zetten.

De militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea zijn zowat een jaarlijkse traditie. Aanvankelijk was het de bedoeling om zondag al aan de manoeuvres te beginnen. Maar ze werden met enkele dagen uitgesteld nadat er nieuwe besmettingen met het coronavirus waren gemeld in Zuid-Korea, wat de vrees voor een tweede golf deed toenemen. De oefeningen zullen nog tot 28 augustus lopen.

De gezamenlijke manoeuvres zijn een doorn in het oog van Noord-Korea. Dit jaar lijken de oefeningen nog extra moeilijk te liggen, omdat de spanningen op het Koreaanse schiereiland opnieuw zijn toegenomen. In juni had Noord-Korea nog een verbindingskantoor op de grens opgeblazen, uit onvrede met de anti-Pyongyangpamfletten die vanuit Zuid-Korea met ballonnen over de grens werden gestuurd.