VS en Zuid-Korea starten legeroefening, Noord-Korea belooft "verschrikkelijke vergelding" FT TK

06u00

Bron: Belga 12 AFP Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn vandaag gestart met een vijfdaagse militaire oefening met oorlogsvliegtuigen. Gisteren had het Noord-Koreaanse regime nog gezegd dat de geplande militaire oefeningen tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten "hun zelfvernietiging nog zullen bespoedigen".

Zuid-Korea is een belangrijke bondgenoot van Washington en rekent op militaire assistentie van de Verenigde Staten om bestand te zijn tegen eventuele uithalen van Noord-Korea. De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse strijdkrachten houden geregeld gezamenlijke oefeningen en die ontlokken het regime in Pyongyang telkens furieuze reacties. De huidige oefeningen - de grootste ooit tussen beide landen - waren al voor de nieuwe rakettest van vorige week door het regime van Pyongyang gepland. Ruim 230 oorlogsvliegtuigen, waaronder Amerikaanse F-35's en twee B-1B Lancers, en 12.000 manschappen worden ingezet. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie wordt onder meer geoefend op precisieaanvallen op Noord-Koreaanse nucleaire sites.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse Comité voor de Vreedzame Hereniging van Korea zei vandaag in een verklaring dat de training de "volledige vernietiging" van Noord-Korea tot doel heeft. "De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse oorlogsstokende legermarionetten moeten in gedachten houden dat hun escalerende provocatie en toenemende aantal misdaden alleen maar zullen leiden tot een nog verschrikkelijkere vergelding. Het zal hun zelfvernietiging nog bespoedigen", staat in de verklaring te lezen.



De waarschuwing komt er een dag nadat het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken fors gesteld had dat de Amerikaanse regering om een kernoorlog "smeekt".

Hawaï

Vorige week nog voerde Noord-Korea een nieuwe rakettest uit. Het lanceerde toen een nieuw type ballistische raket. De Hwasong-15 heeft een bereik van 13.000 kilometer en zou elke stad in de Verenigde Staten kunnen treffen. Pyongyang maakte zich dan ook sterk dat het in staat was om het Amerikaanse vasteland te treffen. De bewering van Noord-Korea doet de onrust over het nucleaire arsenaal van de communistische staat toenemen en zette de Amerikaanse staat Hawaï er prompt toe aan voor het eerst sinds de Koude Oorlog zijn nucleaire alarmsirene te testen.