VS en Zuid-Korea bevestigen einde van gezamenlijke militaire oefeningen

03 maart 2019

03u14

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben besloten een einde te maken aan hun grootschalige militaire oefeningen. Dat bevestigen het Amerikaanse en het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie gisteren, nadat het nieuws vrijdag al door verschillende media werd bekendgemaakt. De oefeningen worden door Noord-Korea zwaar bekritiseerd vanwege hun provocatieve karakter, en het beëindigen ervan wordt gezien als een grote toegeving tegenover Pyongyang.

De Amerikaanse minister van Defensie Patrick Shanahan en zijn Zuid-Koreaanse collega Jeong Kyeong-doo hebben zaterdag met elkaar getelefoneerd en "een plan over de oefeningen Key Resolve en Foal Eagle besproken en goedgekeurd", klinkt het. De grootschalige oefeningen worden vervangen door aangepaste manoeuvretrainingen en commando-oefeningen, zodat beide landen hun militaire paraatheid kunnen blijven verzekeren.

De beslissing komt er enkele dagen na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die eindigde zonder een akkoord over de denuclearisatie van Noord-Korea. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie moet het stopzetten van de oefeningen de kans op een denuclearisatie verhogen.

"De ministers hebben duidelijk gemaakt dat de beslissing over de aanpassing van oefeningen de wil reflecteert van beide landen om de diplomatieke inspanningen te steunen om de spanningen te verminderen en tot een complete denuclearisatie van het Koreaans schiereiland te komen, via een definitieve en volledig geverifieerde methode", klinkt het volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap in een persbericht.

De oefeningen, waaraan tien jaar lang elk jaar duizenden Amerikaanse en Zuid-Koreaanse soldaten deelnamen, werden na de eerste top tussen Trump en Kim in juni vorig voor onbepaalde tijd opgeschort. Reden voor de opschorting was de hoge kostprijs van de oefeningen en de noodzaak om de spanningen tussen de VS en Noord-Korea te verlichten.