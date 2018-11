VS en Turkije patrouilleren samen in Syrië AV

01 november 2018

17u30

Bron: Belga 0 De Turkse en Amerikaanse strijdkrachten zijn vandaag met gezamenlijk beginnen patrouilleren in Manbij, een stad in het noorden van Syrië. Ankara en Washington kwamen in juni een stappenplan overeen over de invoering van gezamenlijke patrouilles.

"De gezamenlijke patrouille van Turkse en Amerikaanse troepen in Manbij is vandaag om 15.53 uur van start gegaan", verklaarde de Turkse minister van Defensie Hulusi Akar. Manbij wordt door de Koerdische militie YPG (volksbeschermingseenheden) gedomineerd, die door Turkije als "terroristisch" beschouwd wordt, maar een bondgenoot van de Verenigde Staten is in de strijd tegen de groep IS (Islamitische Staat). Ankara en Washington kwamen in juni een stappenplan overeen over de terugtrekking van YPG uit de stad en over de invoering van gezamenlijke patrouilles.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Amerikaanse president Donald Trump hadden donderdag een telefonisch onderhoud over Syrië, meldde het Turkse staatspersbureau Anadolu.