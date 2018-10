VS en Turkije op weg naar akkoord om Amerikaanse dominee Brunson vrij te laten

11 oktober 2018

In het conflict tussen de Verenigde Staten en Turkije, over de in Turkije opgesloten Amerikaanse dominee Andrew Brunson, lijkt een oplossing in de maak. Het Witte Huis verwacht dat Brunson in de loop van de komende dagen wordt vrijgelaten, schrijft NBC News op basis van hooggeplaatste Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers. Zij hebben het over een "geheim akkoord". Morgen wordt de zaak-Brunson behandeld in de stad Izmir. Verwacht wordt dat daar enkele aanklachten tegen de geestelijke zullen wegvallen.