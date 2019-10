VS en taliban praten terug met elkaar, maand nadat Trump stekker uit vredesoverleg trok AW

04 oktober 2019

14u01

Bron: ANP 0 De VS hebben voor het eerst sinds begin vorige maand weer contact gehad met de taliban. De Amerikaanse president trok de stekker in september uit het overleg nadat de islamitische beweging de verantwoordelijkheid opeiste voor een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Bronnen rond het overleg, dat moet leiden tot vrede in Afghanistan, meldden dat een delegatie van de taliban gisteren een ontmoeting had met de speciale onderhandelaar van de VS, Zalmay Khalilzad.

Het vredesoverleg was al in een vergevorderd stadium toen Trump het "dood verklaarde". Een akkoord moest toelaten dat de Amerikanen op termijn een groot deel van hun troepen uit Afghanistan terugtrekken, terwijl de taliban ervoor zouden zorgen dat terroristische groeperingen in Afghanistan geen voet aan de grond meer krijgen. Bij de onderhandelingen tussen de VS en de taliban was de Afghaanse regering evenwel niet betrokken.