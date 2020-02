VS en taliban ondertekenen vredesakkoord voor Afghanistan TMA

29 februari 2020

14u33

Bron: Belga 0

De Verenigde Staten en de Afghaanse taliban hebben zaterdag in Doha (Qatar) een akkoord ondertekend, dat een einde moet maken aan de oorlog in Afghanistan die al meer dan 18 jaar duurt. Het akkoord moet de weg vrijmaken voor directe onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de taliban en de Afghaanse leiders in Oslo volgende maand.

De Verenigde Staten en de NAVO-bondgenoten zullen al hun troepen binnen 14 maanden uit Afghanistan terugtrekken, als de taliban zich houden aan hun engagementen binnen dat akkoord. Dat blijkt uit een gezamenlijke verklaring van de Amerikaanse en de Afghaanse regering.