VS en taliban hervatten vredesgesprekken: akkoord over staakt-het-vuren in Afghanistan ligt op tafel

ES

07 december 2019

12u33

Bron: Belga, ANP 0 De Verenigde Staten hebben in de Qatarese hoofdstad Doha opnieuw gesprekken aangeknoopt met de jihadistische taliban. Dat melden Amerikaanse bronnen. De onderhandelingen werden in september door de VS afgebroken naar aanleiding van een door de taliban opgeëiste aanslag in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Daar kwam een Amerikaanse soldaat om het leven.

De focus zou liggen op het werken aan een bestand tussen de Taliban met de Afghaanse regering en de Amerikaanse troepen die het regime in Kabul steunen. Ook zou de weg moeten worden vrijgemaakt voor directe onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de opstandige Taliban. Een akkoord over het staakt-het-vuren in de regio zou ook opnieuw op tafel liggen.

Eerdere onderhandelingen

In september leken de Taliban en de VS het al eens te worden over een akkoord. De Amerikaanse president Donald Trump zou beginnen met het terughalen van duizenden militairen uit Afghanistan. In ruil daarvoor zouden de Taliban de garantie geven dat Afghanistan nooit meer een uitvalsbasis zou worden voor terreurgroepen als al-Qaeda. Op 11 september 2001 pleegde al-Qaeda aanslagen in de VS. Osama bin Laden, de leider van het terreurnetwerk genoot destijds de bescherming van het Taliban-bewind in Afganistan.

Trump liet echter in september dit jaar via Twitter weten dat hij een punt achter het overleg met de Taliban had gezet. Dit gebeurde nadat de Taliban de verantwoordelijkheid hadden opgeëist voor een aanslag in Kabul waarbij een Amerikaanse soldaat het leven liet.

Staakt-het-vuren

De Amerikaanse president bracht eind november een bezoek aan de Amerikaanse soldaten in de basis van Bagram, in Afghanistan, naar aanleiding van de feestdag Thanksgiving. Hij kondigde daar aan dat de onderhandelingen met de taliban hernomen zouden worden. "De taliban willen een deal sluiten en we hebben hen ontmoet. We hebben hen gezegd dat er een staakt-het-vuren moest komen, maar zij wilden geen staakt-het-vuren. Nu willen ze wel een staakt-het-vuren. En ik denk dat het op die manier kan werken", zo luidde het toen in Trump-stijl.