VS en taliban akkoord over week lang "geweldbeperking" in Afghanistan YV

13 februari 2020

16u48

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten en de taliban hebben een voorstel onderhandeld om gedurende zeven dagen “een geweldbeperking” in Afghanistan in te richten. Dat meldt de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper donderdag.

De VS en de taliban voeren in Qatar discrete onderhandelingen, die moeten leiden tot een akkoord over een terugtrekking van Amerikaanse en buitenlandse troepen uit Afghanistan, in ruil voor compensaties op veiligheidsvlak. Esper gaf donderdag iets meer informatie over de onderhandelingen, na een ontmoeting met zijn ambtsgenoten van de NAVO-landen in Brussel. De alliantie heeft nog steeds een trainingsmissie voor de Afghaanse troepen.

“Beste oplossing is politiek akkoord”

“Ik ben hier om met de bondgenoten te overleggen over dit voorstel”, aldus Esper. Hij zei dat er vooruitgang is geboekt met het oog op een politiek akkoord, om een einde te maken aan het eindeloze conflict dat Afghanistan verscheurt. “We hebben altijd gezegd dat de beste, zoniet enige oplossing in Afghanistan een politiek akkoord is.”

De Verenigde Staten is uit op een politiek akkoord omdat president Trump graag alle troepen uit Afghanistan wil weghalen. De eerste stap is om de ongeveer 13.000 soldaten in het land te verminderden naar zo’n 8.600.

De NAVO-missie in Afghanistan, Resolute Support, telt 16.500 militairen uit 38 landen, onder wie een honderdtal Belgen, die de Afghaanse veiligheidsdiensten moeten opleiden en adviseren.