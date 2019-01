VS en Saudi-Arabië willen staakt-het-vuren in Jemen HR

14 januari 2019

15u19

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft tijdens zijn bezoek aan Riyad uitgebreid over de situatie in Jemen gesproken met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Beiden waren het eens over de noodzaak om blijvende inspanningen te leveren om de situatie in het door oorlog verscheurde land te doen de-escaleren.

Zo moet het in december bereikt Zweedse akkoord worden nageleefd en een staakt-het-vuren worden geïmplementeerd. "Een allesomvattende politieke oplossing is de enige manier om het conflict te beëindigen", verklaarde de Amerikaanse ambassade in Saudi-Arabië via Twitter.

Eerder op de dag had Pompeo al een ontmoeting met koning Salman, met wie hij naast Jemen ook de situatie in Iran en Afghanistan besprak.

Khassoghi

Het bezoek van de Amerikaanse diplomaat aan Riyad ligt gevoelig vanwege de steun die de VS blijven bieden aan Saudi-Arabië, terwijl de internationale gemeenschap ervan overtuigd is dat het land verantwoordelijk is voor de moord op journalist Jamal Khassoghi vorig jaar. Pompeo stelde maandag dat de Saudische autoriteiten "hun engagement hebben bevestigd" om alle verantwoordelijken voor die moord voor de rechter te dagen. "Ze zijn momenteel bezig met een feitenonderzoek en ook de Verenigde Staten werken van hun kant aan een feitenonderzoek", voegde hij eraan toe.

Begrafenis

De Amerikaan reisde inmiddels door naar Oman. Pompeo is in Saudi-Arabië in het kader van een reis naar verschillende landen in het Midden-Oosten (Egypte, Jordanië, Irak, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saoedi-Arabië en Oman), waarbij hij probeert de zorgen van zijn bondgenoten over het Amerikaanse beleid te verkleinen. Aanvankelijk zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken dinsdag ook Koeweit aandoen, maar dat bezoek werd geannuleerd. Pompeo keert na zijn trip naar Oman vervroegd huiswaarts voor een begrafenis in de familie van zijn echtgenote.

