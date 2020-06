VS en Rusland willen gesprekken kernwapenbeheersing voortzetten YV

23 juni 2020

12u29

Bron: ANP, Belga 1 Rusland en de Verenigde Staten hopen elkaar zo snel mogelijk te ontmoeten voor een tweede ronde van besprekingen in Wenen over kernwapenbeheersing, mogelijk eind juli of begin augustus. Dat zei de Amerikaanse gezant dinsdag, de dag na de eerste gespreksronde. De twee grootmachten hadden de gesprekken vroegtijdig al beëindigd.

De Amerikaanse speciale gezant voor wapenbeheersing, Marshall Billingslea, vertelde tijdens een persconferentie dat hij en zijn Russische tegenhanger ermee instemden “meerdere” technische werkgroepen op te richten en dat een tweede bijeenkomst zou afhangen van hun voortgang.

Rusland liet weten dat het onrealistisch is te verwachten dat China zich zal aansluiten bij de besprekingen over wapenbeheersing tussen Moskou en Washington. De Verenigde Staten oordelen dat China een verplichting heeft aan de gesprekken deel te nemen, terwijl Rusland multilaterale gesprekken wilt met ook Groot-Brittannië en Frankrijk.

Billingslea zei dat China verplicht is deel te nemen aan de gesprekken over strategische wapens met de VS en Rusland, aangezien Peking het kernwapenarsenaal versterkt. “In onze ogen is een trilateraal kernwapencontroleakkoord het meest kansrijk om een ongelofelijk destabiliserende wapenwedloop met drie partijen te vermijden”, zei de Amerikaanse gezant op de persconferentie.

START-verdrag

De Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Ryabkov, en de Amerikaanse gezant Billingslea spraken maandag over wereldwijde veiligheidskwesties, en een mogelijke verlenging van met name het START-verdrag over de controle op kernwapens, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Het huidige Nieuwe Start-verdrag loopt over acht maanden af, op 5 februari 2021.

De Amerikaanse president Donald Trump wil een nieuw akkoord dat breder is dan New START. Volgens Billingslea moeten ook niet-strategische kernwapens worden opgenomen.

New START bepaalt dat Rusland en de VS hun operationele kernkoppen tot 1.550 stuks beperken en de systemen om ze te vervoeren tot 800 limiteren. Het ‘Strategic Arms Reduction Treaty’ loopt op 5 februari 2021 af. Komt er geen verlening of een nieuw akkoord, zit de wereld voor het eerst in decennia zonder een verdrag dat de voorraden aan strategische kernwapens inperkt.

De gesprekken moesten twee dagen duren, maar na één dag lieten de Russen weten dat het overleg al voorbij was.

