VS en Noord-Korea in het geheim aan het onderhandelen over top tussen Trump en Kim Jong-un KVDS

08 april 2018

07u59

Bron: CNN 2 Er zijn geheime, rechtstreekse onderhandelingen aan de gang tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea ter voorbereiding van de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat meldt nieuwszender CNN. Er moet onder meer beslist worden wáár de gesprekken zullen plaatsvinden: vermoedelijk in een onafhankelijk derde land.

Het zijn CIA-baas Mike Pompeo en zijn geheime inlichtingendienst die verantwoordelijk zijn voor de voorbereidingen. Ze hebben er al verscheidene gespreksrondes opzitten met hun Noord-Koreaanse collega’s en ontmoetten elkaar zelfs al.

Uitnodiging

Hoewel het Noord-Koreaanse regime de uitnodiging nog niet publiek heeft gemaakt sinds die vorige maand bekend werd via een gezant uit Zuid-Korea, zouden enkele hooggeplaatste functionarissen in Noord-Korea al bevestigd hebben dat Trump heeft toegezegd. Noord-Korea heeft op zijn beurt aangegeven dat het wil praten over het nucleair ontwapenen van het Koreaanse schiereiland.

Kim Jong-un zou de gesprekken willen houden in zijn hoofdstad, Pyongyang, maar het is niet duidelijk of de Amerikanen dat zien zitten. De Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar is volgens bronnen van CNN al geopperd als mogelijke alternatief voor de onderhandelingen.

Locatie

Als de locatie is vastgelegd, zal besproken worden wanneer de top precies zal doorgaan en wat er exact allemaal op de agenda moet komen. Er zou gemikt worden op mei of juni.

Afgelopen weekend verklaarde Trump nog dat hij uitkijkt naar de ontmoeting. Hij besliste onmiddellijk dat hij erheen ging op het moment dat hij de uitnodiging kreeg.