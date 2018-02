VS en Japan bekrachtigen nauwe samenwerking in crisis rond Noord-Korea TTR

07 februari 2018

12u16

Bron: DPA 0 Japan en de Verenigde Staten willen samen met Zuid-Korea nauw samenwerken in de crisis rond Noord-Korea. Daarover zijn de Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Japanse premier Shinzo Abe het vandaag tijdens een bijeenkomst in Tokio eens geworden.

De VS zullen "zij aan zij" blijven staan met Japan, Zuid-Korea en andere bondgenoten in de hele regio totdat de globale doelstelling van een denuclearisering van het Koreaanse schiereiland is bereikt en de provocaties en bedreigingen door Noord-Korea zijn beëindigd, zei Pence aan het begin van de gesprekken volgens Japanse media.

Vraagtekens bij relatie met Noord-Korea

Niet alleen de VS, maar ook Japan heeft ernstige bedenkingen over de positieve houding die Zuid-Korea in aanloop naar de Olympische Winterspelen heeft aangenomen tegenover Noord-Korea. Voor het begin van de Winterspelen in Zuid-Korea waarschuwde ook de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier in Tokio ervoor signalen over een toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea te overschatten. "Het is 'een klein teken van progressie' dat atleten uit Noord- en Zuid-Korea samen onder een vlag het stadion willen binnenlopen. Maar ik ben er vast van overtuigd dat we ons geen onrealistische illusies moeten maken", zei Steinmeier. Het regime in Noord-Korea zal zijn kernwapenarsenaal blijven inzetten als afschrikkingsmiddel om de mensen in Oost-Azië en daarbuiten schrik aan te jagen, klinkt het.

De VS en Japan willen daarom de druk op Noord-Korea blijven maximaliseren. Het veiligheidsverdrag met Japan is een van de hoekstenen voor vrede, welvaart en veiligheid in de regio, aldus Pence, die vrijdag met Abe naar Zuid-Korea vliegt voor de openingsceremonie van de Winterspelen. Ze zullen er elk ook een gesprek hebben met de Zuid-Koreaanse president Moon Jae In. Zuid-Korea is net zoals Japan een nauwe bondgenoot van de VS.