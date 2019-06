VS en Iran bekvechten over neergehaalde Amerikaanse drone: “Iran maakte een zeer grote fout" kg aw

20 juni 2019

06u20

Bron: Belga, ANP, CNN 4 De Iraanse Revolutionaire Garde claimt een Amerikaanse 'spion-drone' te hebben neergeschoten in de zuidelijke provincie Hormozgan. Een Amerikaanse militaire bron geeft toe dat de drone werd neergehaald, maar het commando spreekt van een “ongeprovoceerde aanval” en stelt dat de drone zich in “internationaal luchtruim” bevond.

"Het apparaat werd neergeschoten toen het het Iraans luchtruim in de buurt van het district Kouhmobarak in het zuiden binnendrong”, aldus de Iraanse staatstelevisie. Er werden geen beelden getoond van het vernielde toestel.

Volgens Iran bevond de Amerikaanse drone zich dus in het Iraanse luchtruim. Dat zou de grenzen van de Islamitische Republiek Iran schenden, zegt divisiegeneraal Hossein Salami, bevelhebber van de Revolutionaire Wacht, volgens het Iraanse persbureau Tasnim.



“Ons luchtruim is onze rode lijn en Iran heeft altijd gereageerd en zal sterk blijven reageren op elk land dat ons luchtruim schendt”, klinkt het. Het neerschieten van de drone is dan ook een “duidelijke (...) en precieze boodschap van de verdedigers van het islamitisch vaderland Iran”, aldus de generaal.

Met het neerhalen van de Amerikaanse drone heeft Iran “een zeer grote fout gemaakt”. Dat schreef de Amerikaanse president Donald Trump donderdag in een korte maar krachtige tweet.

Iran made a very big mistake! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Internationaal luchtruim

“De Iraanse berichten dat dat het toestel boven Iran vloog, zijn onwaar”, aldus het centrale commando. Het onbemande vliegtuig van het type RQ-4A Global Hawk is door een Iraanse luchtafweerraket neergehaald, toen het in de nacht van woensdag op donderdag in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz opereerde, aldus nog het commando. “Er waren geen Amerikaanse vliegtuigen actief in het Iraanse luchtruim vandaag”, zei kapitein Bill Urban, woordvoerder van het Centrale Commando van het Amerikaanse leger.



Later op de dag verduidelijkte een Amerikaanse functionaris dat de drone in het internationale luchtruim boven de Straat van Hormuz vloog, en dus niet het Iraanse luchtruim was binnengedrongen.



Volgens de Iraanse Revolutionaire Wachten is het neergeschoten toestel een RQ-4 Global Hawk, een drone die maar liefst 222 miljoen dollar (196 miljoen euro) zou kosten. De Amerikaanse functionaris heeft het volgens CNN echter over een MQ-4C Triton, de opvolger van de Global Hawk die zo’n 182 miljoen dollar (161 miljoen euro) waard is. Beide toestellen worden gebruikt voor de surveillance van grote gebieden.

Spanningen

De spanning tussen Iran en de Verenigde Staten is sinds vorig jaar sterk toegenomen, toen president Donald Trump een nucleaire deal van 2015 tussen Teheran en grote mogendheden opzegde en sancties oplegde aan het land.



Vorige week werd de verhouding tussen beide landen opnieuw op scherp gesteld toen twee olietankers in de Golf van Oman werden aangevallen. De VS legt de verantwoordelijkheid voor de aanval bij Iran. Teheran heeft alle betrokkenheid bij die aanvallen ontkend, en eerder laten verstaan dat het opgezet spel is.

Russische president waarschuwt voor oorlog

De Russische president Vladimir Poetin kijkt met lede ogen toe en waarschuwt dat een oorlog tussen de VS en Iran catastrofaal zou zijn. “De Verenigde Staten zeggen dat ze niet uitsluiten geweld te gebruiken (...). Dat zou een opflakkering van geweld en een enorme vluchtelingenstroom veroorzaken”, aldus Poetin. “Dat zal heel gevaarlijk zijn voor wie zulke pogingen zou doen. We weten niet wat daarna zou kunnen gebeuren. In de islamitische wereld, staan de Iraniërs erom bekend als een volk dat zijn veiligheid kan garanderen. Ik wil niet dat de situatie ontaardt.”

Rusland slaagde erin nauwe banden te behouden met zowel Iran als Israël, nochtans rivalen in het Midden-Oosten. Het hoofd van de Russische veiligheidsraad, generaal Nikolaj Patroesjev, zal later een ontmoeting hebben met functionarissen uit de Verenigde Staten en Israël, om het over Iran te hebben.