VS en China leggen onderhandelingskalender vast jv

11 december 2018

06u40

Bron: DPA/AFP 0 China en de Verenigde Staten hebben een onderhandelingskalender vastgelegd in verband met het handelsconflict tussen beide landen. Dat gebeurde via een telefoongesprek tussen de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin .

Ruim een week geleden, op de G20-top in Argentinië, spraken de Amerikaanse en Chinese president af om gedurende negentig dagen een wapenstilstand in het handelsconflict te hanteren. Er zouden in die periode geen nieuwe invoerheffingen worden gelanceerd of bestaande invoerheffingen verhoogd, klonk het toen. Intussen moet er wel onderhandeld worden om uit de impasse te geraken.

Verwacht wordt dat Liu nu snel naar de VS zal gaan om te onderhandelen. Nochtans is de relatie tussen beide landen weer vertroebeld, sinds de arrestatie van de financieel directeur van Huawei op vraag van de VS. Het is niet duidelijk of die kwestie ook aan bod is gekomen in het telefoongesprek.