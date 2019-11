VS en China bereiken consensus over belangrijke pijnpunten in handelsoverleg KVE

26 november 2019

08u29

Bron: Belga 0 China en de Verenigde Staten hebben een "consensus bereikt" op het vlak van belangrijke pijnpunten in het handelsconflict tussen de twee economische grootmachten. Dat schrijft het Chinese ministerie van Handel in een verklaring na telefonisch overleg op hoog niveau.

Aan het telefoongesprek namen de Chinese vicepremier Liu He, de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer deel. Ze spraken daarin af verder overleg te voeren over "resterende punten", wat moet leiden tot een gedeeltelijk handelsakkoord. Precieze details over de inhoud van het gesprek gaf het ministerie niet.

Overleg over de zogenaamde eerste fase van een Chinees-Amerikaanse handelsdeal loopt al sinds oktober. Daarin hebben beide kampen concessies gedaan, onder andere op het vlak van import van voedselproducten en intellectueel eigendom.