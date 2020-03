VS eisen dat taliban minder aanvallen gaan plegen YV

12 maart 2020

16u57

Bron: ANP 13 De Verenigde Staten eisen dat de taliban minder aanvallen gaan plegen in Afghanistan. Dat zei een van de legerleiders donderdag in de Amerikaanse Senaat. De VS en de taliban tekenden in februari een akkoord om een einde te maken aan het geweld.

Het gaat om aanvallen die worden gepleegd op Afghaanse soldaten en in steden. “Wat de taliban nu doen is niet in overeenstemming met de overeenkomst die wij hebben gesloten. Ze zijn ook niet op de juiste weg richting het maken van een afspraak met de Afghaanse regering”, aldus generaal Kenneth McKenzie van de Amerikaanse marine. “Het aantal aanvallen moet sterk worden verminderd.”

Eind februari tekenden de VS en de taliban een ‘basisakkoord’ om van daaruit verder te werken aan blijvende vrede in Afghanistan. De VS vielen het land in 2001 binnen en met de deal moest een einde worden gemaakt aan de oorlog in het land.