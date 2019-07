VS eisen 12,7 miljard dollar van Mexicaanse drugsbaron 'El Chapo' IB

06 juli 2019

02u04

Bron: ANP 1 De Verenigde Staten eisen 12,7 miljard dollar (11,3 miljard euro) van drugsbaas Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. Dat is volgens de Amerikaanse autoriteiten het bedrag dat El Chapo heeft verdiend met zijn handel in drugs.

El Chapo (de Korte) was de leider van het beruchte Sinaloakartel in Mexico. Hij verhandelde verschillende soorten drugs, het meeste werd verkocht in de VS. In februari werd hij in New York schuldig bevonden aan onder meer de handel in drugs. Hij is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

“Symbolische eis”

Een advocaat van Guzmán noemt het een symbolische eis van de VS. "De overheid heeft nog nooit een cent van deze zogenaamde miljarden kunnen traceren." Het is ook niet duidelijk hoe de Amerikaanse aanklager denkt aan het geld te kunnen komen. De aanklager wilde zelf niet reageren.