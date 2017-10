VS droppen recordaantal bommen in Afghanistan KVE

15u35

Bron: Belga 0 Getty Images De Amerikaanse luchtmacht heeft in september het hoogste aantal bommen en andere munitie op Islamistische groepen in Afghanistan laten vallen sinds 2012, volgens de laatste officiële cijfers.

De Amerikaanse luchtmacht liet in totaal 751 munitiestukken op stellingen van de Taliban en Islamitische Staat (IS) vallen, 50 procent meer dan in augustus. "De stijging kan toegeschreven worden aan de strategie van de president om zich meer proactief te richten op extremistische groepen", klinkt het in het rapport.



Om het aantal luchtaanvallen te kunnen verhogen werden zes extra straaljagers gestationeerd op de grootste Amerikaanse basis in Bagram, in de buurt van Kabul. Ook mochten de zware bommenwerpers meer missies vliegen.



De verhoogde Amerikaanse activiteit kwam er na de aankondiging van een nieuwe strategie door de administratie van president Donald Trump, en een bescheiden troepenverhoging.



Naast de luchtaanvallen is ook het aantal burgerdoden gestegen. Tijdens de eeste zes maanden van 2017 vielen er volgens de Verenigde Naties 43 procent meer burgerdoden dan in dezelfde periode in 2016. Het gaat om 232 dode of gewonde Afghaanse burgers, waarvan 85 sterfgevallen al zeker aan Amerikaanse en 114 aan Afghaanse luchtaanvallen te wijten waren.





