VS dringen er bij Rwanda op aan om rechten van opgepakte ‘Hotel Rwanda’-held te respecteren kv

03 september 2020

16u37

Bron: ANP 0 De Verenigde Staten eisen dat Rwanda de rechten respecteert van de opgepakte ex-hotelmanager Paul Rusesabagina, die tijdens de genocide in 1994 vluchtelingen opving in zijn hotel. Hij is onder mysterieuze omstandigheden opgepakt in het buitenland en teruggebracht naar Rwanda, waar hij wordt verdacht van terrorisme. Rusesabagina vluchtte na de genocide naar ons land en werd Belgisch staatsburger.

Rusesabagina, op wiens leven de bekroonde film 'Hotel Rwanda’ is gebaseerd, staat bekend als een uitgesproken criticus van de Rwandese president Paul Kagame. Hij woont al tientallen jaren in het buitenland. De familie van de gewezen hotelmanager zegt dat hij niet uit vrije wil zou zijn teruggekeerd naar zijn thuisland. "We denken dat hij is ontvoerd", zei een woordvoerder.

De Rwandese autoriteiten hebben alleen gezegd dat Rusesabagina "dankzij internationale samenwerking" kon worden aangehouden. Het is nog onduidelijk waar dat precies gebeurde en hoe hij is uitgeleverd. Hij wordt in zijn thuisland onder meer verdacht van steun aan gewapende groepen.



Ook de VS mengen zich in de zaak. Tibor Nagy, die bij de Amerikaanse regering gaat over Afrikaanse Zaken, heeft met de Rwandese ambassadeur gesproken over de arrestatie van Rusesabagina. De VS eisen volgens Nagy dat de oud-hotelmanager een "transparant en eerlijk proces" krijgt en humaan wordt behandeld.

Rusesabagina kreeg in het buitenland een heldenstatus na de volkerenmoord omdat hij meer dan duizend mensen liet schuilen in zijn hotel. Bij de genocide verloren zo'n 800.000 mensen het leven.

Na de genocide vluchtte hij naar België en kreeg hij de Belgische nationaliteit. Daarnaast heeft hij ook een verblijfsvergunning voor de VS. Hij ontving in 2005 de prestigieuze Amerikaanse Presidential Medal of Freedom uit handen van de toenmalige president George W. Bush.