VS dreigen met nieuwe sancties tegen Turkije als staakt-het-vuren uitblijft

17 oktober 2019

03u02

Bron: Belga 0 De VS zijn nieuwe sancties tegen Turkije aan het voorbereiden. De maatregelen zullen van kracht gaan als er geen staakt-het-vuren komt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin bevestigd.

De nieuwe sancties zouden andere Turkse ministers of industrieën kunnen viseren, verklaarde Mnuchin aan journalisten op een persbriefing. Washington legde eerder al sancties op aan verschillende (ex-)verantwoordelijken binnen de Turkse regering. Die viseren onder meer de ministers van Binnenlandse Zaken, van Defensie en van Energie en ook de ministeries van Defensie en Energie.

“Complexe situatie”

De nieuwe sancties kunnen "alle nodige impact hebben", meent de minister. Hij erkent wel dat het een "complexe situatie" is tussen "Turkije, dat deel uitmaakt van de NAVO enerzijds en anderzijds de Koerden die met ons gestreden hebben tegen IS".

Ondertussen zijn Pence en Pompeo naar Turkije vertrokken voor een ontmoeting met president Recep Tayyip Erdogan. Volgens Mnuchin hebben Pompeo en Pence een lijst met doelen meegekregen voor die ontmoeting, die vandaag plaatsvindt. Het belangrijkste doel is om een staakt-het-vuren te verkrijgen.

Brief Trump

In de Amerikaanse media lekte voor hun vertrek een brief uit van president Trump aan Erdogan. Daarin roept de Republikein de Turkse president op "om niet de stoere vent" uit te hangen. "Wees geen dwaas! De geschiedenis zal dan positief over je oordelen. Als je dat niet doet, zal je gezien worden als de duivel", schreef Trump.

De brief dateert van 9 oktober, twee dagen nadat Turkije groen licht gaf voor de inval in Syrië. "Je wil niet verantwoordelijk zijn voor de afslachting van duizenden mensen en ik wil niet verantwoordelijk zijn voor het vernielen van de Turkse economie - maar dat is wat ik zal doen", aldus de president nog. "Laten we werken aan een goede deal.”