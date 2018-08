VS dreigen met nieuwe sancties tegen Ankara als Amerikaanse dominee niet vrijkomt sam

16 augustus 2018



Bron: belga 0 De VS zullen bijkomende sancties tegen Turkije invoeren als de Amerikaanse dominee Andrew Brunson niet snel wordt vrijgelaten. Daarmee dreigt minister van Financiën Steven Mnuchin.

Brunson werd in 2016 in Turkije gearresteerd op verdenking van terrorisme en spionage. Hij staat momenteel onder huisarrest. Een medewerker van de ambassade in de VS bezocht Brunson eerder deze week in de gevangenis, waarna woordvoerster Heather Nauert van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat zijn gezondheidstoestand niet veranderd was. De VS eisen zijn onmiddellijke vrijlating.



De zaak heeft de relaties tussen de NAVO-landen zwaar verzuurd. Naast sancties van beide kanten tegen de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, kondigde president Donald Trump ook aan dat de importheffingen op aluminium en staal verdubbeld zouden worden tot respectievelijk 20 en 50 procent.

Politiek complot

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan spreekt van een politiek complot tegen zijn land en verhoogde gisteren de importheffingen op een resem Amerikaanse producten, van auto's tot tabak. Zo gaat het tarief op Amerikaanse alcoholische dranken met 140 procent de hoogte in. Het importtarief op wagens stijgt 120 procent. Ook plastic, steenkool en gewassen staan op de lijst, net als schoonheidsproducten, tabak en papier.



Het land gaat momenteel door een valutacrisis nu de lira in vrije val is. Trump deed daar nog een schepje bovenop met zijn hogere importheffingen.