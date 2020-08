VS dragen belangrijke basis over aan Irak: “Een historische dag” TTR

23 augustus 2020

14u43

Bron: ANP 0 Ruim twee jaar na de overwinning op Islamitische Staat in Irak hebben de Verenigde Staten vandaag een belangrijke basis overgedragen aan de Iraakse veiligheidstroepen. De Amerikaanse generaal-majoor Kenneth Ekman sprak van een historische dag, aldus een verklaring.

Luchtmachtbasis Kamp Taji ten noorden van de hoofdstad Bagdad wordt sinds 2014 vooral gebruikt om Iraakse militairen op te leiden. Zo'n 47.000 leden van de Iraakse veiligheidstroepen zijn daar getraind in onder meer schietvaardigheid, infanterietactiek, operationele planning, militaire geneeskunde en de analyse van informatie van de inlichtingendienst. Ongeveer 2.000 militairen van de door de VS geleide anti-IS-coalitie zijn in Taji ingezet. De meeste van hen waren deze zomer al vertrokken.

Taji en andere bases zijn de afgelopen maanden meerdere malen gebombardeerd met raketten. Algemeen wordt aangenomen dat pro-Iraanse milities achter de beschietingen zitten, Zij eisen de terugtrekking van buitenlandse troepen. Zij hadden de VS gedreigd met vergelding nadat de Iraanse topgeneraal Qassem Soleimani en de leider van de militie Kataib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis, in januari waren gedood tijdens een Amerikaanse raketaanval in Bagdad.

In totaal zijn er nog steeds zo'n 5000 Amerikaanse soldaten gestationeerd in Irak. Het Iraakse parlement heeft hun terugtrekking geëist. Andere strijdkrachten, waaronder soennitische partijen en Koerden, willen echter de Amerikaanse troepen in het land houden. Ze vrezen een nog grotere invloed van Teheran.

Het Iraakse leger is ook afhankelijk van de hulp van de VS in de strijd tegen IS. De Amerikaanse president Donald Trump had premier Mustafa al-Kasimi van Irak tijdens een ontmoeting in het Witte Huis voor het laatst in het vooruitzicht gesteld dat de VS zich binnen drie jaar volledig zouden terugtrekken.