VS-Congres vermijdt 'shutdown' voorlopig voor twee weken

Bron: Belga 0 Getty Images Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan De regering van de Verenigde Staten heeft een gedeeltelijke stilstand van de overheid, een zogenaamde 'shutdown', uit geldgebrek afgewend. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat keurden gisteren een wettekst goed die ervoor zorgt dat de federale begroting tot 22 december voldoende geld heeft. Ondertussen moet gezocht worden naar een langetermijnoplossing. President Donald Trump moet de wet nu voor vrijdag middernacht ondertekenen om ze in werking te laten treden.

Trump ontmoette in de namiddag topvertegenwoordigers van Democraten en Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Hij wilde de gesprekken weer op gang trekken die weken geleden waren vastgelopen. De Democraten wilden vooral een oplossing voor de kinderen van illegale migranten afdwingen. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan en fractieleider van de meerderheid in de Senaat, Mitch McConnel, spraken van "productieve gesprekken".

Van de kant van de Republikeinen, die in beide kamers over een meerderheid beschikken, is er onenigheid over de uitgaven in zijn geheel, en over kwesties rond de ziekteverzekering en andere sociale vergoedingen. Vooral de parlementsleden van de aartsconservatieve Freedom Caucus willen de overheidsuitgaven naar beneden. President Trump probeerde probeerde zijn prestigeproject, de fameuze muur aan de grens met Mexico, bij de onderhandelingen te betrekken.

Migratie en bewapening

Voor 22 december moeten andere obstakels uit de weg geruimd worden. De Democraten willen hun goedkeuring onder andere koppelen aan een oplossing voor de situatie van de nakomelingen van migranten die destijds zonder papieren het land binnenkwamen. Een deel van de Republikeinen wil een uitgavenlimiet voor alles wat niet met bewapening te maken heeft. Maar de Democraten willen pas hun zegen geven voor stijgende bewapeningsuitgaven als ook de andere uitgaven gelijkmatig stijgen.