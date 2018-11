VS, Canada en Mexico ondertekenen vrijhandelsakkoord ttr

30 november 2018

14u37

Bron: belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump, de Canadese premier Justin Trudeau en de aftredende Mexicaanse president Enrique Pena Nieto ondertekenden vandaag het akkoord over de vrijhandel. Dat akkoord moet het vroegere NAFTA-verdrag vervangen. De ondertekening gebeurde in de marge van de G20-top in Buenos Aires.

Volgens Trump is het akkoord, dat hij USMCA (Verenigde Staten-Mexico-Canada Akkoord) noemt, een "modelakkoord dat het handelslandschap voor altijd verandert". Hij beloofde ook dat het akkoord de werkende mensen ten goede zal komen. Hij verwacht dat de parlementsleden het akkoord zullen bekrachtigen.

Trudeau beklemtoonde dat het "gemoderniseerde" akkoord de middenklasse zal helpen en onzekerheden over handel zal elimineren. Hij merkte ook op dat het akkoord er komt net nu autobouwer General Motors aankondigde fabrieken in de VS en Canada te sluiten. Hij berispte Trump over de Amerikaanse douanetarieven op Canadees staal.



Het akkoord is ondertekend op de laatste dag van het mandaat van de Mexicaanse president. Trump spaarde zijn lof niet voor Nieto. De Amerikaanse president noemde het een "ongelooflijke mijlpaal". Nieto had het over "een nieuw hoogtepunt in onze gedeelde geschiedenis".