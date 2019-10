VS-buitenlandminister Pompeo beticht Democraten van pesterij

kv

01 oktober 2019

18u57

Bron: Belga

0

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigt de Democraten ervan hem en zijn departement te pesten en te intimideren met het impeachment-onderzoek tegen president Donald Trump. Hij laat evenwel in het midden of hij zich zal buigen naar de vraag om verschillende documenten te overhandigen in het kader van dat onderzoek.