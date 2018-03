VS breiden sancties tegen Rusland uit wegens cyberaanvallen en inmenging verkiezingen

Redactie

15 maart 2018

15u58

Bron: Reuters

0

De VS hebben vandaag bekendgemaakt dat ze hun sancties tegen Rusland uitbreiden. Dat is een gevolg van de beschuldigingen van Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en vermoedelijke cyberaanvallen tegen de VS.