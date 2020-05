VS: “‘Brandgevaarlijke’ Russische beademingsapparaten zijn niet gebruikt” IB

13 mei 2020

06u37

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben nooit gebruikgemaakt van de “brandgevaarlijke” beademingsapparaten die Rusland naar het land stuurde. Dat zegt een woordvoerder van het federale bureau voor rampenbestrijding FEMA.

De Russische apparaten waren van hetzelfde type dat in Rusland mogelijk twee dodelijke branden in ziekenhuizen in Moskou en Sint-Petersburg heeft veroorzaakt. In het hospitaal in Sint-Petersburg stierven dinsdag vijf patiënten op een intensivecareafdeling toen een van de apparaten in brand vloog. In afwachting van de uitkomst van een onderzoek heeft het ziekenhuis het gebruik van de machines opgeschort.

President Vladimir Poetin gaf een aantal van de betreffende ventilatoren aan de VS als hulp in de coronacrisis, maar stuurde daarna wel een rekening van bijna 660.000 dollar. De apparaten werden naar de staten New York en New Jersey gestuurd, aldus FEMA. Doordat de coronadrukte in de ziekenhuizen daar afnam, bleek het echter niet nodig de beademingsmachines in te zetten, zegt een woordvoerder.

De apparaten worden door de staten teruggestuurd naar de overheidsdienst. FEMA zal de uitkomsten van het Russische onderzoek naar de ventilatoren gebruiken om een besluit te nemen over mogelijk gebruik in de toekomst.