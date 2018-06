VS boycotten door Syrië voorgezeten VN-conferentie over ontwapening TTR

05 juni 2018



Bron: Belga 1 De Verenigde Staten boycotten vandaag de zitting van de Geneefse conferentie over ontwapening (CD) onder de koepel van de Verenigde Naties, die sinds 28 mei wordt voorgezeten door Syrië. Volgens de VS gebruikt Damascus de functie in een poging om het "regime te normaliseren".

"Door de herhaaldelijke pogingen van Syrië vorige week om het voorzitterschap van de conferentie te gebruiken om het regime en zijn onaanvaardbaar en gevaarlijk gedrag te normaliseren, zullen we vandaag niet deelnemen aan de sessie", zegt de Amerikaanse ambassadeur in de CD Robert Wood in een persbericht. Hij benadrukt wel dat de belangen van de VS op de conferentie nog steeds worden verdedigd.

Het voorzitterschap van de conferentie is roterend, in alfabetische volgorde. Op 28 mei nam Syrië de scepter over van Zwitserland en blijft aan als voorzitter tot 24 juni, waarna Tunesië en Turkije het overnemen. Het Syrische voorzitterschap leidde vorige week al tot protesten, omdat president Bashar al-Assad wordt beschuldigd van het gebruik van chemische wapens. Tijdens de sessie van afgelopen dinsdag verliet de Amerikaanse ambassadeur de zaal toen de Syrische ambassadeur Hussam Edin A'ala het woord nam.

Ongenoegen

Ook de Israëlische ambassadrice Aviva Raz Shechter verliet na haar eigen toespraak de zaal, waarin ze de situatie "onaanvaardbaar" noemde. En ook de afgevaardigden van het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk drukten hun ongenoegen uit. De Franse vertegenwoordiger Louis Riquet verklaarde ook al dat Frankrijk niet meer aanwezig zal zijn op de vergaderingen zo lang Syrië voorzitter is.

Tot de in 1979 opgerichte conferentie behoren 65 landen. In de jaren negentig ontwikkelde het orgaan het Verdrag chemische wapens, dat een wereldwijd verbod instelde op het gebruik en het in voorraad hebben van chemische wapens.

Vanwege de internationale spanningen met weinig bereidheid tot ontwapeningsverdragen heeft het forum veel aan belang ingeboet.