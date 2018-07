VS blijven bij sancties tegen Rusland wegens annexatie Krim IB

03 juli 2018

03u36

Bron: Belga 0 De Amerikaanse sancties tegen Rusland, wegens de annexatie in 2014 van het Oekraïense schiereiland Krim, worden gehandhaafd. Dat zegt de woordvoerster van het Witte Huis, Sarah Sanders.

"We erkennen Ruslands poging om de Krim te annexeren niet", zegt Sanders. "Onze Krim-sancties tegen Rusland blijven van kracht tot Rusland de Krim weer teruggeeft aan Oekraïne." Of daar onderhandelingen over komen, wilde de woordvoerster niet zeggen.

Amerikaanse media speculeerden de laatste dagen over een mogelijke versoepeling van de sancties tegen Rusland, na dubieuze uitspraken over de Krim door president Donald Trump en veiligheidsadviseur John Bolton.

"Onafscheidbaar"

Trump heeft op 16 juli een ontmoeting met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin in Finland. Volgens de woordvoerder van het Kremlin, Dimitri Peskov, staat de Krim niet op de agenda van het overleg. Hij benadrukte ook dat Moskou het schiereiland als een "onafscheidbaar" deel van Rusland beschouwt.