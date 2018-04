VS blijft NAVO-leider, maar vraagt meer inspanningen van bondgenoten kg

27 april 2018

20u30

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten blijven een leidende rol spelen binnen de NAVO, maar vragen dat hun bondgenoten hun belofte nakomen en twee procent van hun bbp aan Defensie spenderen. Dat heeft de kersverse VS-minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, vrijdag in Brussel verklaard tijdens zijn eerste buitenlandse reis.

"De Verenigde Staten zullen de NAVO blijven leiden", zei Pompeo na afloop van een ontmoeting met de ministers van Buitenlandse Zaken van de Alliantie. "Het engagement van de Verenigde Staten over de collectieve verdediging, door middel van artikel 5 van het Verdrag van Washington, blijft ijzersterk". Dat artikel uit het NAVO-Handvest komt erop neer dat een aanval tegen een lidstaat wordt beschouwd als een aanval tegen de hele NAVO. "De NAVO kan minder worden gemist dan ooit", stelde Pompeo.

Maar om "de lasten te delen" riep minister Pompeo de andere lidstaten op hun belofte te respecteren om 2 procent van hun bbp naar defensie te laten vloeien. Die belofte werd in 2014 gemaakt tijdens de top van staats- en regeringsleiders van de NAVO in Wales. Het is aan elke lidstaat om een nationaal plan voor te bereiden tegen de top van 11 en 12 juli in Brussel, ging Pompeo voort.

Duitsland

Hij haalde daarbij expliciet uit naar Duitsland, dat in zijn ogen niet voldoende doet. "Duitsland respecteert de engagementen niet die het in 2014 heeft onderschreven op het vlak van defensie-uitgaven. Het is van essentieel belang dat de NAVO-bondgenoten hun engagementen nakomen".

Berlijn heeft volgens de NAVO vorig jaar slechts 1,24 procent van zijn bbp aan defensie uitgegeven. De nieuwe regering heeft een lichte verhoging tot 1,25 procent in 2021 voorzien.

België

België schommelt rond de 0,9 procent en tot het einde van de legislatuur in 2019 is geen enkele substantiële verhoging voorzien, zegt een regeringsbron. Mogelijk beslist de regering de komende maanden over de opvolger van de F-16. De ploeg-Michel besliste zoals bekend 34 nieuwe gevechtstoestellen aan te schaffen.