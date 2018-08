VS blazen nieuw bezoek aan Noord-Korea af na vijandige brief kv

28 augustus 2018

03u28

Bron: Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de opdracht gegeven om een reis naar Noord-Korea af te blazen. Vorige week zou hij immers kort na de aankondiging van de reis een agressieve brief hebben ontvangen van een hooggeplaatste Noord-Koreaanse ambtenaar. Dat schrijft de Washington Post vandaag.

De krant citeerde twee anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering die beweerden dat de brief afkomstig was van Kim Yong-chol, de ondervoorzitter van het Centrale Comité van de Noord-Koreaanse Arbeiderspartij. Hij voerde in het verleden al de gesprekken met Pompeo.

De exacte inhoud van de brief is volgens de Washington Post onduidelijk, maar de tekst zou zo strijdvaardig geweest zijn dat Trump en Pompeo beslisten om de diplomatieke reis te annuleren.

De trip, die voor deze week gepland was, was pas daags voordien bekendgemaakt. Pompeo was van plan om de pas benoemde speciaal gezant Stephen Biegun te introduceren aan zijn Noord-Koreaanse gesprekspartners.

Met de annulering van de reis is het de eerste keer dat Trump openlijk toegeeft dat hij in zijn pogingen om Noord-Korea aan te zetten tot nucleaire ontwapening weinig vooruitgang heeft geboekt sinds zijn top met Kim Jong-un op 12 juni.

Noord-Koreaanse staatsmedia beschuldigden de Verenigde Staten zondag van "huichelarij" en het "bedenken van een crimineel plan" tegen het land, maar maakten geen gewag van Pompeo's geannuleerde bezoek.

Medewerkers van de Amerikaanse inlichtingendiensten en defensie hebben de voorbije maanden herhaaldelijk vraagtekens geplaatst bij de bereidheid van Noord-Korea om afstand te doen van zijn kernwapens. Ze verwachtten dan ook geen positieve resultaten van de reis van Pompeo.