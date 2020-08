VS bieden tot 5 miljoen dollar voor info over vermiste Amerikanen in Afghanistan kv

26 augustus 2020

18u08

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben beloningen aangeboden tot 5 miljoen dollar (4,2 miljoen euro) voor informatie die kan leiden tot het vinden van twee Amerikanen die in Afghanistan worden vermist en waarschijnlijk ontvoerd zijn. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag aangekondigd.

De eerste verdwijning betreft de 77-jarige Paul Edwin Overby, die voor het laatst werd gezien midden mei 2014 in Khost, nabij de grens met Pakistan. Overby deed er onderzoek voor een boek en was van plan om de grens over te steken, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De FBI had ook al een miljoen dollar beloofd om hem te vinden.

Volgens zijn vrouw Jane Larson werd haar man gegijzeld door het Haqqani-netwerk, een van de bloedigste takken van de taliban, nadat hij een van de leiders van het netwerk had willen interviewen. De taliban heeft dat echter ontkend.



Een andere beloning betreft een meer recente verdwijning, die van de 58-jarige Mark Frerichs, die begin februari van dit jaar werd ontvoerd. "Ten tijde van zijn ontvoering woonde hij in Kabul. Hij was rond 2010 naar Afghanistan verhuisd en werkte aan bouwprojecten in het hele land", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ontvoering gebeurde op het moment dat de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de taliban in een laatste fase kwamen na meer dan 18 jaar oorlog en die tot een historische akkoord van 29 februari hebben geleid. De taliban ontkent ook hierbij betrokken te zijn en tot nu toe heeft nog geen enkele groep de verantwoordelijkheid opgeëist.