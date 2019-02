VS besluiten om voorlopig 400 militairen in Syrië te houden HA

22 februari 2019

19u46

De Verenigde Staten vertrekken niet helemaal uit Syrië, maar laten voorlopig ongeveer 400 militairen in het land. Dat heeft een regeringsfunctionaris gezegd.

Eerder meldde het Witte Huis dat na het geplande vertrek van het Amerikaanse leger uit Syrië er zeker tweehonderd Amerikaanse vredestroepen zouden achterblijven.

Ongeveer tweehonderd militairen zullen in het noordoosten van Syrië in een afgesproken veilige zone blijven. Ze zullen deel uitmaken van een grotere Europese troepenmacht. De rest zal in de legerbasis in Tanf bij de grens met Irak en Jordanië gelegerd blijven.



Een woordvoerster van president Donald Trump zei dat het verblijf van de troepen een “beperkte duur” heeft.

Trump kondigde in december onverwachts aan dat de ongeveer 2.000 Amerikaanse militairen die nog in in Syrië actief zijn, zullen worden teruggetrokken. Volgens Trump was de in Syrië aanwezige terreurorganisatie Islamitische Staat verslagen en verdreven.