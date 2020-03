VS beschuldigt China van desinformatie over herkomst coronavirus HR

16 maart 2020

20u52

Bron: Belga 0 Buitenland De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigt China ervan desinformatie en “belachelijke geruchten” te verspreiden over de herkomst van het coronavirus.

Pompeo sprak via de telefoon met Yang Jiechi, de hoogste verantwoordelijke voor het buitenlandse beleid bij de Chinese communistische partij. Pompeo maakte “het sterke Amerikaanse bezwaar” tegen de “inspanningen” van Peking om de Verenigde Staten “de schuld te geven voor Covid-19", aldus een persbericht van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“De minister heeft benadrukt dat het moment slecht is gekozen om desinformatie en belachelijke geruchten te verspreiden”, aldus het State Department. Het is nu tijd voor eenheid van de landen om de gezamenlijke bedreiging te bestrijden, klinkt het nog.



In tweets liet een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, donderdag begrijpen dat het Amerikaanse leger het virus in Wuhan zou hebben geïntroduceerd. In die Chinese stad is volgens het merendeel van de wetenschappers de epidemie in december uitgebroken.

Pompeo provoceerde zelf dan weer door te spreken over het “virus van Wuhan”, in weerwil van de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

