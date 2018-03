VS bekijkt of 99-jarige naziverdachte gezond genoeg is voor uitlevering aan Polen jv

16 maart 2018

09u56

Bron: ap 3 De Amerikaanse autoriteiten hebben drie medische experts aangesteld die moeten nagaan of een 99-jarige naziverdachte op zijn leeftijd al dan niet kan worden uitgeleverd aan Polen.

Michael Karkoc, afkomstig uit Oekraïne, woont al decennia in Menneapolis, Minnesota. In 2013 werd hij door de Associated Press geïdentificeerd als een voormalige nazileider die Poolse dorpen platbrandde en burgers doodde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Karkoc zou in juli 1944 verantwoordelijk geweest zijn voor de dood van 44 burgers in Chłaniów, onder wie vrouwen en kinderen.

Polen en Duitsland stelden een onderzoek in. Het Duitse gerecht vond voldoende bewijs om de moorden van Karkoc te bewijzen, maar vervolgde hem niet wegens zijn leeftijd. Polen vroeg in juli vorig jaar de VS wél om de uitlevering van Karkoc. Gezien de leeftijd van de vermeende crimineel is het niet vanzelfsprekend dat hij in staat zou zijn om de reis naar Polen te maken.

De familie van Karkoc ontkent dat hij een oorlogsmisdadiger is. "Mijn vader was, is en blijft onschuldig", zei zijn zoon gisteren in een verklaring. "We kijken uit naar zijn volledige vrijspraak."

Het is niet duidelijk wanneer de gezondheidstoestand van Karkoc zal worden onderzocht.